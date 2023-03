Digitalisierung Lauterbach: E-Patientenakte 2024 für alle einführen

05. März 2023 | Quelle: dpa

Im Neurozentrum Tempelhof in Berlin ist eine elektronischen Patientenakte mit einem E-Rezept auf einem Bildschirm zu sehen. Bild: Bild: dpa

Jeder Krankenversicherte soll nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nächstes Jahr eine elektronische Patientenakte erhalten. „Ende kommenden Jahres wird die elektronische Patientenakte für alle verbindlich”, kündigte Lauterbach in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.)” an. „Jeder, der nicht ausdrücklich widerspricht, ist automatisch mit dabei.” Seinen Vorschlag will Lauterbach demnach am Montag dem Bundeskabinett vorstellen. Auch das elektronische Rezept will er 2024 verbindlich machen.