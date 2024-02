Digitalwährung Bitcoin sackt wieder unter 50.000 US-Dollar

13. Februar 2024 | Quelle: dpa

Die Kryptowährung Bitcoin knackte am Montagabend erstmals seit Ende 2021 wieder die Marke von 50.000 Dollar. Bild: Bild: dpa

Die Digitalwährung Bitcoin ist nach seinem jüngsten Höhenflug wieder etwas abgesackt. Am Dienstag behauptete der Bitcoin zunächst die psychologisch wichtige Marke von über 50.000 Dollar. Gewinnmitnahmen sorgten allerdings am Nachmittag dafür, dass der Kurs sich wieder unter 49.000 Dollar einpendelte. Der Schwellenwert von 50.000 Dollar war am Montagabend zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren überschritten worden. Auch andere Digitalwerte wie Ether hatten deutlich zugelegt. Bei einem Kurs von 48.900 Dollar verzeichnet der Bitcoin immer noch ein 7-Tages-Plus von über 14 Prozent.