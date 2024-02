Discounter Aldi und Lidl bauen Großbritannien-Geschäft aus

12. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der Discounter Aldi hat in Großbritannien einen Markanteil von 9,3 Prozent. Bild: Bild: dpa

Die deutschen Discounter Aldi und Lidl bauen ihr Geschäft in Großbritannien weiter aus. Aldi teilte mit, in diesem Jahr insgesamt 550 Millionen Pfund (644 Mio Euro) in den Aufbau neuer sowie die Modernisierung bestehender Filialen zu investieren. Dadurch sollen 1500 Jobs entstehen. Die Zahl neuer Geschäfte nannte das Unternehmen nicht.