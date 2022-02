dm-Gründer Götz Werner ist tot Von einem, der auszog, die Welt zu verbessern

Am Dienstagvormittag starb Werner im Alter von 78 Jahren. Seine Familie teilte mit, dass seine Kräfte in den vergangenen Monaten kontinuierlich nachgelassen hätten. Werner lebte mit seiner Frau Beatrice in Stuttgart. Er hinterlässt sieben Kinder, mehrere Enkel und ein wohlbestelltes Unternehmen. Europaweit beschäftigt dm mehr als 66.000 Mitarbeiter, davon knapp 43.000 in Deutschland, hat fast 4000 Märkte und erzielt einen Jahresumsatz von über 12 Milliarden Euro.