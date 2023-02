Düsseldorf und Köln/Bonn Verdi kündigt Warnstreiks an Flughäfen in NRW an

24. Februar 2023 | Quelle: dpa

Kommunale Beschäftigte tragen bei einem Warnstreik während einer Kundgebung Westen der Gewerkschaft Verdi. Sie weitet den Tarifstreit im Öffentlichen Dienst bundesweit aus. Bild: Bild: dpa

An den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks für Montag angekündigt. Die Warnstreiks würden zu Beginn der kommenden Woche in vielen Städten von Nordrhein-Westfalen ausgeweitet, den Anfang machten Beschäftigte an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf, teilte Verdi NRW mit. Am Flughafen Köln/Bonn würden die ersten Beschäftigtengruppen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit Warnstreiks beginnen. Am Airport Düsseldorf starteten kurz darauf Warnstreiks. Durch die Schichtdienste endeten die Warnstreiks in der Nacht von Montag auf Dienstag an den beiden größten NRW-Flughäfen.