Duft- und Aromenhersteller: Symrise verlängert Vertrag von Vorstandschef Bertram bis 2025

Heinz-Jürgen Bertram bleibt Vorstandschef des Duft- und Aromenherstellers Symrise. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag des 63-Jährigen am Mittwoch vorzeitig für drei weitere Jahre, wie das Unternehmen aus dem niedersächsischen Holzminden mitteilte. Bertram steht seit 2009 an der Spitze von Symrise, baute den Konzern weiter aus und führte ihn zuletzt im September in den Leitindex Dax.