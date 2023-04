E-Autos Tesla senkt erneut die Preise für alle Modelle

07. April 2023 | Quelle: dpa

Die Tesla-Fabrik bei Berlin. Bild: Bild: dpa

Der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla senkt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise für alle Fahrzeuge. So fällt er für die teureren Modelle S und X um jeweils 5000 US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in Austin mitteilte. Außerdem gibt es eine neue Basisversion des Modells Y, die für knapp 50.000 Dollar aufwärts erstanden werden kann.