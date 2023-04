E-Autos Ziel bei Ausbau der Elektromobilität wankt

18. April 2023 | Quelle: dpa

Die Zahl der E-Autos wächst und damit der Bedarf an Ladesäulen im öffentlichen Raum. Bild: Bild: dpa

Die Energiebranche sieht Ziele beim Ausbau der Elektromobilität in Deutschland in Gefahr. Zwar hätten die Zulassungszahlen für Elektroautos seit 2020 spürbar angezogen und der Markt wachse stabil, sagte Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Dienstag in Berlin. Das Ziel von 15 Millionen E-Pkw, die laut Koalitionsvertrag 2030 auf den Straßen fahren sollen, werde aber mit den bisherigen Maßnahmen nicht erreicht.