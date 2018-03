EC-Karten-Betrug: Privatbanken tauschen 2500 Geldautomaten aus

Beim Skimming wird am Automaten oder in der Nähe des Automaten eine kleine Kamera angebracht, die auf das Eingabefeld gerichtet ist. Tippt der Bankkunde seine PIN ein, zeichnet die Kamera das auf. Am Automaten selbst befindet sich ein Lesegerät, dass die EC-Daten speichert. In manchen Fällen montieren die Täter sogar eine ganze Frontplatte am Automaten. So kann der Täter nachher eine falsche EC-Karte produzieren und mit der ausgespähten PIN Geld abheben. Erst kürzlich flog in Hessen eine solche EC-Karten-Werkstatt auf. Laut BKA seien die Täter fast ausschließlich aus Rumänien oder Bulgarien. Das Geld werde größtenteils im Ausland abgehoben. Meistens werden Automaten außerhalb von Bankfilialen manipuliert, besonders häufig solche in Fußgängerzonen. Laut BKA waren es im vergangenen Jahr 3183 betroffene Automaten. 1765 davon wurden mehrfach manipuliert, im Jahr 2009 kam es nur 964 Mal zu Mehrfachangriffen auf Automaten.