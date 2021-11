Ehemaliger BDI-Präsident Langjähriger Voith-Chef Michael Rogowski gestorben

Der ehemalige Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Michael Rogowski, ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 82 Jahren in Heidenheim, wie eine BDI-Sprecherin am Montag mitteilte. Der Wirtschaftsingenieur und langjährige Geschäftsführer des Heidenheimer Maschinenbauers Voith war von 2001 bis 2004 Präsident des Spitzenverbands der deutschen Industrie.