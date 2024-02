Eine Frage des Geldes Russen haben sich an Sanktionen gewöhnt

20. Februar 2024 | Quelle: dpa

Tafeln des Schokoladenherstellers Ritter Sport im Regal einer Supermarktkette in Moskau. Bild: Bild: dpa

Moskau (dpa) – In Moskaus schillernder Einkaufswelt haben nach dem kriegsbedingten Weggang einiger großer westlicher Ketten längst andere die Geschäfte übernommen. Im Jewropejski-Einkaufzentrum im Herzen Moskaus ist anders als nach Beginn der Sanktionen kaum noch Leerstand zu sehen. Es gibt Mode aus der Türkei, Technik von Miele oder Apple, darunter auch das neuste iPhone. Vieles, was es eigentlich nicht geben sollte, gelangt über Parallelimporte aus Drittländern in das Riesenreich. Die Warenwelt lässt zwei Jahre nach Kriegsbeginn keine Wünsche offen, wie Moskauer in Gesprächen betonen.