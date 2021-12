Einhörner: Startups übernehmen die Macht - Investoren machen Zugeständnisse

Die höheren Bewertungen schrecken Investoren und Business-Angels nicht ab. Denn sie haben in ihren Fonds recht große Summen eingesammelt - in Zeiten von Niedrigzinsen sind Anleger bereit, für Rendite auch mal mehr Risiko einzugehen und Geld in junge Unternehmen zu stecken. „Investoren wollen nicht nur dort einsteigen, wo die Konditionen besonders günstig sind“, erläutert Nagel. Es gibt inzwischen zahlreiche Beispiele für einen erfolgreichen Ausstieg: etwa durch Börsengänge wie die von Suse und Auto1 oder durch Verkäufe an etablierte Unternehmen - zum Beispiel die Übernahme von Flaschenpost durch Dr. Oetker.