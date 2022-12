Einkommen Lufthansa hält an langfristigen Boni-Plänen fest

22. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Auf dem Rollfeld des Flughafens München steht eine Lufthansa-Maschine. Bild: Bild: dpa

Die Lufthansa hält an den Plänen für langfristige Bonuszahlungen an ihre Vorstände fest. Das Unternehmen widersprach entsprechender Kritik der Bundesregierung, die der Sprecher Steffen Hebestreit am Vortag im Zusammenhang mit der milliardenschweren Staatshilfe an den Konzern formuliert hatte. Diese hatte für die Zeit des staatlichen Engagements Bonuszahlungen an die Manager ausgeschlossen.