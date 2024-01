Einkommen Studie: Kaufkraft bleibt 2024 weitgehend stabil

10. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die Kaufkraft wird 2024 in Deutschland etwa so stark bleiben wie im Vorjahr. Bild: Bild: dpa

Für die Menschen in Deutschland dürfte die Kaufkraft 2024 etwa so stark bleiben wie im Vorjahr. Nach einer Prognose stehen in diesem Jahr pro Kopf im Durchschnitt 27.848 Euro für Konsumausgaben, Wohnen, Freizeit und Sparen zur Verfügung. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Marktforschungsinstitut GfK in Nürnberg veröffentlicht hat. Am wenigsten haben demzufolge Verbraucher im Stadtstaat Bremen (24.702 Euro), Bayern belegt den ersten Platz (30.130 Euro).