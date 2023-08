Einzelhandel Aldi und Lidl bauen bei Tierwohl-Angebot spürbar aus

09. August 2023 | Quelle: dpa

Schweine im Mastbetrieb: Sowohl Aldi als auch Lidl wollen ihr Tierwohl-Angebot ausbauen. Bild: Bild: dpa

Die beiden größten deutschen Discounter Aldi und Lidl wollen ihr Angebot an Produkten aus besserer Tierhaltung in den kommenden Monaten deutlich ausbauen. Nachdem Aldi bereits zu Wochenbeginn ankündigt hatte, ab dem Frühjahr 2024 nur noch Milch aus den höheren Haltungsformen 3 und 4 anzubieten, folgte am Mittwoch Wettbewerber Lidl dem Beispiel.