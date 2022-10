Einzelhandel Galeria Karstadt Kaufhof: Rettung in Schutzschirmverfahren?

31. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Blick auf das neue Logo des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof. Bild: Bild: dpa

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sucht erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Montag in Essen mit. Auf den Handelsriesen kommen damit weitere Filialschließungen zu.