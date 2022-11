Einzelhandel Galeria-Schieflage: Forderungen nach Benko-Beteiligung

01. November 2022 | Quelle: dpa

Eine Frau geht mit Regenschirm an einer geschlossenen Kaufhof Filiale vorbei. Bild: Bild: dpa

Nachdem Galeria Karstadt Kaufhof erneut ein Schutzschirmverfahren angemeldet hat, fordern Gewerkschafter und Politiker eine starke finanzielle Beteiligung des Eigentümers René Benko an der Rettung des angeschlagenen Warenhauskonzerns. Die Belegschaft frage sich, „wo der Eigentümer ist in dieser existenziell höchst bedrohlichen Situation für 17.400 Menschen und ihre Familien”, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger. Es müsse jetzt zusätzliches Geld ins Unternehmen. „Da gibt es klare Erwartungen an den Eigentümer.”