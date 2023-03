Einzelhandel Habeck bedauert Schließung von Galeria-Warenhäusern

14. März 2023 | Quelle: dpa

Der geschlossene Eingang der Galeria Kaufhof in der Innenstadt von Leipzig. Die Filiale am Neumarkt schließt Ende Juni 2023. Bild: Bild: dpa

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die angekündigte Schließung von mehr als 50 Warenhäusern des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof bedauert. Die Entscheidung sei schwer für die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sagte der Grünen-Politiker am Montag (Ortszeit) am Rande eines Besuchs in Brasilia. Es sei bedauerlicherweise über die Insolvenzabwicklung zu dieser Entscheidung gekommen. Nun werde es die Aufgabe der Sozialpartner sein, eine Lösung zu finden, die es den betroffenen Menschen möglichst einfach mache, einen neuen Arbeitsplatz zu finden.