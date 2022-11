Einzelhandel Inflation und knappe Kassen: Dunkle Wolken am Black Friday

Nicht alle Branchenkenner sind so optimistisch. Der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein geht zwar davon aus, dass der Handel zum Black Friday alle Register ziehen wird, um ein schwieriges Jahr zu retten. Doch hat er Zweifel, dass das gelingt. „Alles in allem stehen die Zeichen doch nicht so gut, dass sich dieses Jahr erneut ein Verkaufsrekord einstellt”, meint Heinemann - auch weil es weiter Probleme in der Lieferkette gebe.