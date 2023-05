Einzelhandel Lidl-Chef Härtnagel dämpft Hoffnungen auf Preiswende

17. Mai 2023 | Quelle: dpa

Christian Härtnagel, der Vorsitzende der Geschäftsleitung des Discounters Lidl, in der Zentrale in Bad Wimpfen. Bild: Bild: dpa

Der Chef von Lidl Deutschland hat Hoffnungen auf eine rasche umfassende Preiswende gedämpft. Zuletzt habe Lidl bei über 700 Produkten die Preise gesenkt, sagte Christian Härtnagel am Mittwoch im Hauptsitz der Deutschlandverwaltung in Bad Wimpfen. „Aber wir sitzen auch noch in Verhandlungen mit der Industrie, bei denen Forderungen nach Preissteigerungen auf dem Tisch liegen.”