Einzelhandel Lila Bäcker schließt alle Filialen zum 1. Februar

19. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die Bäckereikette hat schon lange mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Bild: Bild: dpa

Die insolvente Backkette Lila Bäcker muss nun auch ihre noch verbliebenen 160 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Schleswig-Holstein schließen. Gleiches gelte für den Logistikbereich, die Verwaltung und die Produktion in Pasewalk, teilte das Unternehmen in Neubrandenburg mit.