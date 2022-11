Einzelhandel Studie: Modeindustrie steuert auf globalen Abschwung zu

30. November 2022 | Quelle: dpa

Wintermäntel auf einer Transportvorrichtung werden in der Münchner Fußgängerzone aus dem Lager zu einem Bekleidungsgeschäft gefahren. Bild: Bild: dpa

London/Düsseldorf (dpa) - Der Krieg in der Ukraine, die steigende Inflation und gestörte Lieferketten stellen auch die Modeindustrie weltweit vor große Herausforderungen. Die Branche steuere auf einen globalen Abschwung zu, prognostizierten die Unternehmensberatung McKinsey & Company und der Branchen-Informationsdienst „Business of Fashion” in ihrer am Mittwoch veröffentlichten Studie „The State of Fashion 2023”. Rund 56 Prozent der Verantwortlichen in der Modebranche erwarten demnach eine Verschlechterung der Bedingungen für die Modeindustrie im kommenden Jahr.