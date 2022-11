Einzelhandel Umfrage: Der Preis wird auch beim Modekauf wichtiger

29. November 2022 | Quelle: dpa

Daunenjacken: Was Verbrauchern beim Einkaufen von Mode wichtig ist. Bild: Bild: dpa

In einer Welt, die sich in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg dramatisch verändert hat, ist es vielleicht sogar eine gute Nachricht: Die modischen Vorlieben der Menschen in Deutschland sind noch die gleichen wie früher.