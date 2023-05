Einzelhandel Verbraucher greifen stärker zu Fairtrade-Produktion

09. Mai 2023 | Quelle: dpa

Das Fairtrade-Siegel auf einer Lebensmittelverpackung. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Die Nachfrage nach fair gehandelten Produkten in Supermärkten oder Restaurants nimmt weiter zu. Der Umsatz mit Fairtrade-Waren stieg im vergangenen Jahr um rund elf Prozent auf 2,36 Milliarden Euro, wie der Verein Fairtrade Deutschland in Berlin mitteilte. Bereinigt um Preissteigerungen bleibe ein Wachstum von rund fünf Prozent übrig, sagte Fairtrade-Vorständin Claudia Brück. „Wir sehen es sowohl in den Absätzen als auch bei den Umsätzen.”