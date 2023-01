Elektro-Autos IG Metall besorgt über Arbeitsbedingungen bei Tesla

12. Januar 2023 | Quelle: dpa

Das Werk der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg. Bild: Bild: dpa

Die IG Metall ist besorgt über die Arbeitsbedingungen beim E-Autobauer Tesla in Grünheide bei Berlin. Beschäftigte berichteten der Gewerkschaft von Unmut über belastende Schichtsysteme, häufige Mehrarbeit an Wochenenden, eine sehr hohe Arbeitsbelastung insgesamt und zu wenig Personal, sagte Irene Schulz, Bezirksleiterin der IG Metall für Berlin, Brandenburg und Sachsen, am Donnerstag in Berlin.