Elektro Tesla-Chef Musk kündigt 25.000-Euro-Auto in Grünheide an

08. November 2023 | Quelle: dpa

Das Werk der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg soll laut Firmenchef Elon Musk weiter ausgebaut werden. Bild: Bild: dpa

Der US-Elektroautohersteller Tesla will in seinem europäischen Werk in Grünheide bei Berlin das geplante Einstiegsmodell für 25.000 Euro herstellen. Tesla-Chef Elon Musk kündigte dies nach Teilnehmerangaben bei einem Besuch am vergangenen Freitag in Grünheide an. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.