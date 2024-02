Elektroautobauer Tesla fährt Werk in Grünheide nach Pause wieder hoch

11. Februar 2024 | Quelle: dpa

Tesla hatte die Autofertigung am 29. Januar wegen der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer ruhen lassen. Bild: Bild: dpa

Nach einer Zwangspause wegen fehlender Teile als Folge der Lage am Roten Meer will US-Elektroautobauer Tesla die Produktion in Grünheide am Montag wieder komplett starten. Der Produktionsstopp hat das Hochfahren der Fabrik aber nicht ausgebremst - das machte das Unternehmen nach eigenen Angaben deutlich.