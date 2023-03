Elektromobilität Ford zeigt erstes Pkw-E-Modell für Europa

21. März 2023 | Quelle: dpa

Die Ford-Werke GmbH stellt im Werk den neuen vollelektrischen Explorer vor, mit dem der Autobauer die Käufer in Europa begeistern will. Bild: Bild: dpa

Ford will mit seinem ersten in Europa produzierten Elektro-Pkw Boden gegenüber der Konkurrenz auf dem wichtigen Automarkt gutmachen. Der Hersteller zeigte am Dienstag in Köln die E-Variante des Explorer. Sie soll große Bedeutung für das europäische und deutsche Geschäft des US-Konzerns bekommen. Zuletzt machte Ford hier auch durch Kürzungen von sich reden. Und im Vergleich zum E-Auto-Angebot anderer deutscher Marken wie Volkswagen, Opel, Audi, Mercedes-Benz oder BMW liegen die Kölner derzeit recht weit zurück.