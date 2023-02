Elektronik Bericht: Chipfertiger TSMC will zweites Werk in Japan bauen

Erst im Dezember hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass TSMC in den USA ein neues Werk zur Produktion von 4-Nanometer-Chips plane. Zudem prüfe der Konzern den Bau einer Fabrik in Dresden, hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” im Januar berichtet. Der US-Chiphersteller Intel will überdies ein Werk in Magdeburg bauen.