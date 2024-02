Elektronik Chiphersteller Infineon senkt Prognose

Infineon spart nun bei den Investitionen: Diese werden von 3,3 Milliarden auf 2,9 Milliarden Euro gekürzt. Hanebeck betonte, dass der Konzern den Großteil seiner Investitionen nicht infrage stellt. „Wir stehen klar zu unseren strategischen Projekten und halten an unseren Zukunftsinvestitionen fest”, sagte Hanebeck. Infineon steckt viel Geld unter anderem in den Ausbau seines Standorts in Dresden und der Fertigung in Malaysia.