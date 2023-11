Elektronik Infineon erwartet etwas langsameres Wachstum

Die aktuellen großen Investitionen im malaysischen Kulim und im sächsischen Dresden hält Hanebeck dennoch für richtig. Auch als man zuletzt in das Werk in Villach in Österreich investiert habe, habe es Fragen gegeben, ob das richtig sei. Doch als es fertig geworden sei, hätten die Kunden Infineon die Produkte aus der Hand gerissen. Kulim werde erst 2025 zum Umsatz beitragen können, Dresden 2026. Bis dahin werde die aktuelle Marktschwäche „klar hinter uns liegen”. An der Börse kamen die Zahlen von Infineon gut an. Um die Mittagszeit lag die Aktie des Unternehmens weit im Plus und gehörte zu den größten Gewinnern im Dax.