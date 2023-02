Trennen wird sich Ceconomy allerdings von den 29 Media-Markt-Läden in Schweden. Sie werden an den nordeuropäischen Konkurrenten Power International AS verkauft, wie Wildberger ankündigte. Im Gegenzug erhalte das Unternehmen 20 Prozent an der schwedischen Tochter Power Sweden, hieß es. Aus dem Verkauf erwartet Ceconomy einen negativen Effekt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Auf die Jahresprognose habe dies jedoch keinen Einfluss.