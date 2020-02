Elektronikhandel: Kellerhals verzichtet auf Kandidatur für Ceconomy-Aufsichtsrat

Convergenta hatte mit der Kandidatur von Jürgen Kellerhals, dem Sohn des verstorbenen MediaMarktSaturn-Gründers Erich Kellerhals, eigentlich Front gegen Ceconomy-Aufsichtsratsmitglied Christoph Vilanek machen wollen. An Stelle des Freenet-Chefs solle bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Düsseldorf Kellerhals in das Kontrollgremium gewählt werden, hatte Convergenta ursprünglich angekündigt.