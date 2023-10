Emissionssparender Sprit Erste öffentliche E20-Zapfsäule in Deutschland wird eröffnet

17. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Ein Pkw parkt vor einer E20-Tankstelle im Werk der Südzucker-Tochter CropEnergies in Zeitz. Bild: Bild: dpa

Der Mannheimer Ethanolhersteller CropEnergies will von heute an bundesweit erstmals an einer öffentlichen Tankstelle den emissionssparenden Sprit Super E20 anbieten. Die E20-Zapfsäule ist nach Angaben des Unternehmens allerdings in der laufenden Versuchsphase nur für bestimmte Firmenflotten zugänglich, nicht für die breite Öffentlichkeit. Bisher gebe es dieses Angebot eines höheren, 20-prozentigen Bioethanol-Anteils nur an Betriebstankstellen auf Firmengeländen.