Enders-Nachfolge Airbus könnte neuen Chef früher als erwartet berufen

Favorit auf die Nachfolge von Enders sei der Franzose Guillaume Faury, der im Vorstand des Konzerns seit knapp einem Jahr für die Flugzeug-Produktion verantwortlich ist. Der 50-Jährige könnte bereits auf einer Verwaltungsratssitzung am 13. November berufen werden und dann noch in diesem Jahr Enders ablösen. Der Airbus-Chef wollte eigentlich erst zur Hauptversammlung 2019 in den Ruhestand gehen.