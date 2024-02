Energie 2023 wurden so viele Heizungen verkauft wie noch nie

19. Februar 2024 | Quelle: dpa

Vor einem neu gebauten Wohngebäude ist im Garten eine Wärmepumpe zum Heizen des Gebäudes in Betrieb. Bild: Bild: dpa

Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr in Deutschland so viele Heizungen verkauft wie noch nie. Die Zahl der abgesetzten Wärmeerzeuger sei 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 34 Prozent auf mehr als 1,3 Millionen gestiegen, berichtete der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) in Köln. Zuvor hatte das Medium „Welt” berichtet. Über den erzielten Umsatz machte der Verband keine Angaben.