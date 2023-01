Energie ADAC: Diesel und Benzin zu Jahresbeginn teurer

04. Januar 2023 | Quelle: dpa

Zu Beginn des neuen Jahres steigen auch die Spritpreise wieder. Bild: Bild: dpa

Die Spritpreise an deutschen Tankstellen sind über Neujahr gestiegen. Ein Liter Super E10 kostet jetzt durchschnittlich 1,743 Euro und damit 5,7 Cent mehr als in der Vorwoche, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Bei Diesel fiel der Preissprung geringer aus, der Liter verteuerte sich um 3,4 Cent auf 1,850 Euro.