Energie Antrag zur Verzögerung des Heizungsgesetzes gescheitert

05. September 2023 | Quelle: dpa

Über das Heizungsgesetz soll am 8. September im Bundestag abgestimmt werden. Bild: Bild: dpa

Die Opposition im Bundestag ist mit einem Antrag gescheitert, eine Entscheidung zum umstrittenen „Heizungsgesetz” zu verzögern. Mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und FDP wurde am Dienstag ein Antrag abgelehnt, das Gebäudeenergiegesetz - das sogenannte Heizungsgesetz - am Freitag nicht auf die Tagesordnung zu setzen. Die Koalition will das Gesetz dann beschließen.