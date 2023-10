Energie Aufwärtstrend bei Ausbau von Windrädern an Land

12. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Beim Ausbau von Windrädern an Land ist ein Aufwärtstrend zu beobachten. Bild: Bild: dpa

Der Ausbau von Windrädern an Land in Deutschland kommt voran. In den ersten neun Monaten dieses Jahres ging mehr als 50 Prozent mehr Leistung durch neue Anlagen in Betrieb als im Vorjahreszeitraum. Deutlich erhöhte sich auch die Zahl der neu genehmigten Windräder. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen.