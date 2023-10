Energie Batteriespeicher in neuen EnBW-Solarparks werden Standard

13. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Mitarbeiter einer Firma montieren Photovoltaikmodule auf dem Dach eines Wohnhauses. Bild: Bild: dpa

Der Energieversorger EnBW will künftig grundsätzlich Batteriespeicher in neu geplante Solarparks einbauen. Damit setzt der Karlsruher Konzern nach eigenen Angaben als erstes Energieunternehmen in Deutschland standardmäßig auf solche Speicher in Solarparks. „Dafür wollen wir in den nächsten ein bis zwei Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand nehmen”, sagte Thorsten Jörß, Leiter der Projektentwicklung Photovoltaik.