Energie Binz: Klage gegen Rügener LNG-Terminal

25. August 2023 | Quelle: dpa

Ein LNG-Shuttle-Tanker liegt im Mai 2023 vor der Küste der Insel Rügen. Bild: Bild: dpa

Die Gemeinde Binz hat nach eigenen Angaben beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen das geplante Rügener Terminal für Flüssigerdgas (LNG) geklagt. Die bereits am Donnerstag durch den Bevollmächtigten Reiner Geulen eingereichte Klage richte sich gegen die Anfang der Woche bekannt gewordene Genehmigung des Bergamtes Stralsund für einen Teil der Anbindungspipeline, teilte die Gemeinde am Freitag mit. Das Gericht war zunächst nicht für eine Bestätigung zu erreichen.