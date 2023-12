Wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie auf Anfrage mitteilte, steuert die Heizungsindustrie im Jahr 2023 auf ein Rekordjahr zu. Der Verband gehe in seiner Prognose für das Gesamtjahr 2023 in Deutschland von rund 1,3 Millionen verkauften Heizungen aus. Bis Ende Oktober 2023 seien mehr als 1,16 Millionen Geräte verkauft worden - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 43 Prozent.