Energie Deutlich weniger Förderanträge für Wärmepumpen in 2023

16. Juli 2023 | Quelle: dpa

Laut neuesten Zahlen haben sich in diesem Jahr deutlich weniger Menchen für eine Wärmpepumpen-Förderung interessiert. Bild: Bild: dpa

Die Nachfrage nach Wärmepumpen-Förderung ist in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. In den ersten fünf Monaten 2023 gingen beim Bund knapp 41.300 Förderanträge für den Einbau einer Wärmepumpe im Bestand ein, wie das Wirtschaftsministerium (BMWK) am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es demnach noch fast 75.000 Anträge. Zuvor hatte der „Spiegel” berichtet. Dem Bericht zufolge bewegten sich die Antragszahlen im Juni dieses Jahres mit knapp 7500 wieder auf dem Niveau von vor dem Krieg in der Ukraine.