Energie Diskussion über neue Holzheizungen: Habeck kompromissbereit

05. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nimmt an einer Sitzung des Bundestags teil. Bild: Bild: dpa

In der Diskussion über das geplante Verbot von Holzheizungen in Neubauten hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kompromissbereit gezeigt. Man müsse bei den Beratungen in der Koalition jetzt versuchen, in konkreten Punkten eine Lösung zu finden, sagte Habeck am Abend beim „Ständehaus Treff” der Verlagsgruppe Rheinische Post in Düsseldorf.