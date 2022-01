Energie: EDF-Chef nach Strompreis-Diktat der Regierung: „Bin schockiert“

Normalerweise ist es für die Chefs der staatlich gelenkten Firmen des Landes tabu, die Politik zu kritisieren. EDF-Chef Jean-Bernard Levy erklärte nun aber in einem Memo an Manager des Konzerns, das Reuters am Montag einsehen konnte, er habe noch versucht, die Minister von einem anderen Kurs zu überzeugen. „Nachdem ich hart dagegen gekämpft habe, ist diese Entscheidung ein echter Schock“, schrieb er. „Diese Nachricht erschüttert das Unternehmen.“ Nun suche er nach Wegen, die Interessen von EDF zu verteidigen.