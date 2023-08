Energie Energiekonzern Uniper will bis 2040 klimaneutral sein

01. August 2023 | Quelle: dpa

Eine Stele mit dem Firmen-Logo steht im Foyer der Hauptverwaltung des Energieversorgungsunternehmens Uniper in Düsseldorf. Bild: Bild: dpa

Der Umbau des verstaatlichten Energiekonzerns Uniper in Richtung Klimaneutralität soll deutlich schneller vorangehen als bisher. „Bis 2040 beabsichtigt Uniper CO2-neutral zu sein, zehn Jahre früher als zuletzt geplant”, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Bereits 2030 wolle Uniper mehr als 80 Prozent seiner installierten Kraftwerksleistung zur CO2-freien Stromproduktion nutzen. Spätestens 2029 ende bei Uniper die Stromproduktion aus Kohle unter der Annahme eines bis dahin erfolgten Verkaufs des Steinkohlekraftwerks Datteln IV.