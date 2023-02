Energie Eon-Chef sieht Wettbewerbsfähigkeit Europas gefährdet

01. Februar 2023 | Quelle: dpa

Leonhard Birnbaum, Vorstandsvorsitzender des Energieversorgers Eon, bei einer Bilanzpressekonferenz des Unternehmens. Bild: Bild: dpa

Der Vorstandsvorsitzende von Deutschlands größtem Energieversorger Eon, Leonhard Birnbaum, sieht infolge der Energiekrise die Wettbewerbsfähigkeit Europas gefährdet. „Wir verlieren gegenüber den USA und Asien an Boden”, sagte er am Dienstagabend vor Journalisten in Essen. Durch die Umstellung auf Flüssiggas (LNG) per Schiff werden die Energiepreise seiner Meinung nach nicht mehr auf das Vorkriegsniveau zurückkommen. Die europäische Gesellschaft müsse deshalb „jetzt die Ärmel hochgekrempelt lassen” und für ihren Wohlstand kämpfen, so Birnbaum.