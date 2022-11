Energie Eon kritisiert mangelnde Vorbereitung auf Wasserstoff

Das EWI ermittelte etwa die Elektrolysekapazität aller bis 2030 in Deutschland geplanten und schon realisierten Anlagen. Daraus ergebe sich eine Erzeugungsleistung von 5,6 Gigawatt. Zum Vergleich: Die Bundesregierung will bis 2030 eine Elektrolysekapazität von rund 10 Gigawatt erreichen. „Wenn der Aufbau von nationaler Wasserstoffproduktion nicht schneller voranschreitet, erhöht sich der vorhandene Importbedarf noch weiter”, so Eon.