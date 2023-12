Energie EU: Verbraucher besser vor ausufernden Strompreisen schützen

14. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Verbraucher in der EU sollen künftig besser vor ausufernden Strompreisen geschützt werden. Unterhändler der EU-Länder und des Europaparlaments einigten sich am frühen Morgen in Straßburg auf eine Reform des europäischen Strommarkts.