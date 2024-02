Energie Europäischer Gaspreis auf tiefstem Stand seit Juli

12. Februar 2024 | Quelle: dpa

Rohre für eine Anbindungsleitung ans deutsche Gasnetz werden verlegt: Nach Angaben der Bundesnetzagentur sparte Deutschland Ende 2023 viel Gas. Bild: Bild: dpa

Der Preis für europäisches Erdgas ist auf den tiefsten Stand seit über einem halben Jahr gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam rutschte unter 26 Euro je Megawattstunde. Am Morgen kostete der Kontrakt 25,82 Euro und war damit so günstig wie seit Juli nicht mehr.